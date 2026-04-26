26 апреля 2026 в 11:33

Мошенники «полюбили» тему пенсий и увеличили приток краденных денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К апрелю 2026 года количество случаев мошенничества с темой пенсий, перерасчетов выплат и проверок со стороны ПФР и СФР выросло на 32%, передает Lenta.ru со ссылкой на данные аналитиков. Особенно заметно участились схемы, связанные с индексацией пенсий и социальных выплат: они составили 38% против 24% годом ранее.

Методы атак изменились: если раньше злоумышленники стремились сразу вывести деньги, то теперь в 62% случаев первый шаг — сбор данных, захват учетной записи на Госуслугах или установка вредоносного приложения. Мошенники стали умело подстраиваться под календарь социальных выплат. После январской и февральской индексации они активно предлагают «проверить правильность начисления» через бота или приложение, которое на самом деле крадет данные или получает удаленный доступ к устройству.

Преступники используют тему, в которой человек не хочет ошибиться: пенсия, пособие, стаж или перерасчет. Они добавляют узнаваемое название, реальный адрес учреждения и указывают короткий срок реакции. В этот момент жертва перестает проверять контекст и пытается решить якобы административную проблему. Злоумышленники применяют обе аббревиатуры (ПФР и СФР) в зависимости от профиля жертвы, а также включают в схему МФЦ, «Госуслуги» и банк.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что мошенники начали отправлять дачникам поддельные сообщения о нарушениях на участке — борщевике, мусоре, нескошенной траве — с требованием оплатить штраф по ссылке. По этой ссылке злоумышленники получают доступ к телефону или крадут данные карты, а затем пытаются взломать «Госуслуги» и оформить кредиты.

В африканской стране убили министра обороны
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
