Россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию в два раза Перминова: россияне могут увеличить пенсию в два раза, отсрочив выход на нее

Граждане России могут более, чем вдвое увеличить размер будущих пенсионных выплат, сообщила РИА Новости сенатор Елена Перминова. По ее словам, для этого необходимо отсрочить выход на пенсию на 10 лет.

В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдет индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы, — рассказала сенатор.

Перминова подчеркнула, что механизм отложенного выхода на пенсию не является обязательным и остается на усмотрение каждого гражданина. Для оформления отсрочки или перерасчета необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России через его территориальный орган, МФЦ или личный кабинет на сайте ПФР, добавила она.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш напомнил: с 1 января 2026 года вступят в силу изменения в пенсионное законодательство. По его словам, поправки в основном затронут семьи, особенно многодетные. Парламентарий пояснил, что главное изменение — полное включение периода ухода за ребенком до 1,5 года в страховой стаж родителя для каждого ребенка без прежних ограничений.

До этого появилась информация, что минимальный размер пенсий в России в 2026 году будет определяться прожиточным минимумом пенсионера. Государство гарантирует, что общий доход неработающего пенсионера не опустится ниже ПМП, который в 2026 году составит 16 288 рублей.