Украинцы резко потеряли доверие к НАТО и США КМИС: недоверие к НАТО и США на Украине резко возросло за последний год

Жители Украины резко перестали доверять НАТО и Соединенным Штатам, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Так, в конце 2025 года 43% респондентов выразили недоверие к Североатлантическому альянсу. Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря, участие в нем приняли более тысячи украинцев старше 18 лет.

Как уточнили авторы исследования, в декабре прошлого года только четверть украинцев не доверяла НАТО. При этом к США аналогичным образом относятся 52% опрошенных. Примечательно, что в декабре 2024 года этот показатель составил лишь 24%.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что НАТО не сможет запугать Россию и Китай, если в составе военного блока не будет Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также усомнился, что Альянс придет на помощь Вашингтону, если она по-настоящему потребуется.

До этого омбудсмен Дмитрий Лубинец подсчитал, что около 11 млн граждан Украины покинули страну. По его словам, эта цифра значительно превышает официальные данные МИД, где говорится о 8,5 млн выехавших граждан.