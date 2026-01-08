Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 20:33

США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле

США готовы к компромиссу по экономическому присутствию КНР в Венесуэле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Китай сможет сохранить экономическое присутствие в Венесуэле при условии доминирующей роли Вашингтона в распределении нефти, заявил американский министр энергетики Крис Райт в эфире Fox Business. По его словам, Соединенные Штаты могут найти компромиссное решение по вопросу работы КНР в Боливарианской Республике.

Можно ли найти баланс с Китаем по вопросу присутствия в Венесуэле? Полагаю, что да. [Китай] обладает экономической мощью, является крупным потребителем нефти и может быть конструктивным партнером США, — сказал Райт.

Президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы снизить цены на нефть до $50 (4 тыс. рублей) за баррель, а также вытеснить из Венесуэлы Китай и Россию.

Ранее Трамп допустил, что американский контроль над Венесуэлой может продлиться более года. Глава Белого дома отметил, что это необходимо для восстановления нефтяного сектора страны. По его словам, Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть для снижения цен и передачи части доходов Каракасу.

Китай
США
Венесуэла
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.