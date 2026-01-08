США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле США готовы к компромиссу по экономическому присутствию КНР в Венесуэле

Китай сможет сохранить экономическое присутствие в Венесуэле при условии доминирующей роли Вашингтона в распределении нефти, заявил американский министр энергетики Крис Райт в эфире Fox Business. По его словам, Соединенные Штаты могут найти компромиссное решение по вопросу работы КНР в Боливарианской Республике.

Можно ли найти баланс с Китаем по вопросу присутствия в Венесуэле? Полагаю, что да. [Китай] обладает экономической мощью, является крупным потребителем нефти и может быть конструктивным партнером США, — сказал Райт.

Президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы снизить цены на нефть до $50 (4 тыс. рублей) за баррель, а также вытеснить из Венесуэлы Китай и Россию.

Ранее Трамп допустил, что американский контроль над Венесуэлой может продлиться более года. Глава Белого дома отметил, что это необходимо для восстановления нефтяного сектора страны. По его словам, Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть для снижения цен и передачи части доходов Каракасу.