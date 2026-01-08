Трамп раскрыл, как долго США собираются контролировать Венесуэлу Трамп заявил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года

Контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года, заявил в интервью газете The New York Times американский лидер Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналиста о том, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести или 12 месяцев.

Я бы сказал, гораздо дольше, — подчеркнул хозяин Белого дома.

При этом каких-либо конкретных сроков он называть не стал. Глава государства уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу. Кроме того, Трамп допустил, что на восстановление этого сектора экономики латиноамериканской страны «уйдут годы».

Ранее сообщалось, что американские нефтяные компании боятся инвестировать в экономику Венесуэлы и сперва хотят получить гарантии со стороны Вашингтона. При этом Трамп призывает предприятия поддержать идею перестройки энергетических рынков.

До этого тысячи жителей Колумбии вышли на протест на фоне нарастающего недовольства вмешательством США в дела Венесуэлы. Возмущенные митингующие осудили угрозы Трампа распространить военную кампанию в Южной Америке, назвав политика дьяволом, маньяком и бандитом.