В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой Песков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой

Россия по-прежнему сохраняет контакт с Венесуэлой по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, развитие отношений с Москвой крайне важно для Каракаса.

Мы с венесуэльским руководством в постоянном контакте, ежедневно, с самого начала. По дипломатическим каналам мы в постоянном контакте, — отметил Песков.

Он добавил, что Россия и Венесуэла запланировали целый ряд проектов. Страны заинтересованы в их продолжении. Кроме того, по словам Пескова, Москва имеет некоторые инвестиции в Венесуэле.

Что касается возможного удара США по Ирану, как считает представитель Кремля, такой шаг может серьезно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Москва ожидает сдержанности от всех сторон.

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. Она заявила о необходимости отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса.