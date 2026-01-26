Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. В обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус она заявила о необходимости отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса, передает Ultimas Noticias.

Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты, — подчеркнула и.о. главы государства.

Также она отметила, что разногласия с США будут решаться с помощью «боливарианской дипломатии». Родригес выразила уверенность в том, что стремление обеспечить мир и стабильность на родине действительно способно консолидировать венесуэльский народ.

Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил мнение, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного вместе с супругой Вооруженными силами США, могли предать сотрудники силовых структур республики. По его словам, это были люди, которые системно работали на американские спецслужбы.

До этого Родригес заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения Мадуро и его жены. Она утверждает, что, когда американские войска взяли в плен главу государства, ей и другим членам его кабинета дали 15 минут на то, чтобы решить, выполнять ли требования Вашингтона.