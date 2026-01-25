Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:45

«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро

Посол Мелик-Багдасаров: Мадуро могли предать силовики Венесуэлы

5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещенный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме 5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещенный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного вместе с супругой Вооруженными силами США, могли предать сотрудники силовых структур республики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, это были люди, которые системно работали на американские спецслужбы.

Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события, разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, — подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва хотела бы освобождения Мадуро и его жены. Он отметил, что такой шаг необходим и без его выполнения все дальнейшие обсуждения остаются чисто гипотетическими.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные при захвате Мадуро использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По словам хозяина Белого дома, discombobulator (в переводе с английского языка — «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану венесуэльского лидера.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес тем временем заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения Мадуро и его супруги. Политик призналась, что угрозы до сих пор поступают в ее адрес.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
силовики
