Новая глава Венесуэлы сделала жуткое признание

Новая глава Венесуэлы, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения лидера Николаса Мадуро и его супруги, передает The Guardian. По ее словам, угрозы поступают до сих пор.

Родригес утверждает, что, когда американские войска взяли в плен президента Николаса Мадуро, ей и другим членам его кабинета дали 15 минут на то, чтобы решить, выполнять ли требования Вашингтона, — «иначе их убьют», — сказано в материале.

Также стало известно, что Родригес оказалась фигурантом ряда уголовных дел и на протяжении длительного времени находилась в поле зрения американских спецслужб. По данным журналистов, политик упоминается примерно в 10 расследованиях, которые охватывают обширную географию от Парагвая и Эквадора до Нью-Йорка.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские лидеры могли обменять Гренландию на гарантии безопасности США для Украины. По его словам, речь идет о некоем тайном договоре.