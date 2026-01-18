Атака США на Венесуэлу
У преемницы Мадуро обнаружили криминальное прошлое

Associated Press: преемница Мадуро фигурирует в десятке уголовных дел в США

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес оказалась фигурантом ряда уголовных дел и на протяжении длительного времени находилась в поле зрения американских спецслужб, пишет Associated Press. По данным журналистов, политик упоминается примерно в 10 расследованиях, которые охватывают обширную географию от Парагвая и Эквадора до Нью-Йорка.

На самом деле Родригес находится в поле зрения Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) уже много лет, а в 2022 году его даже назвали «приоритетной целью» — обозначение, которое DEA присваивает подозреваемым, которые, как считается, оказывают значительное влияние на торговлю наркотиками, — говорится в материале.

Как следует из документов, в начале 2021 года один из конфиденциальных источников проинформировал DEA, что Родригес якобы использовала отели на карибском курорте в качестве прикрытия для отмывания денег. Кроме того, как пишет издание, она поддерживала связь с предпринимателем Алексом Саабом, которого американцы задержали в 2020 году по обвинению в легализации преступных доходов. При этом США никогда не предъявляло обвинения Родригес.

Ранее политик сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Родригес охарактеризовала диалог как продолжительный, продуктивный и прошедший в атмосфере взаимного уважения. По ее словам, в ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран.

