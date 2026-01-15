Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 02:42

Уполномоченный президент Венесуэлы провела переговоры с Трампом

Родригес заявила о продолжительном и продуктивном разговоре с Трампом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политик охарактеризовала диалог как продолжительный, продуктивный и прошедший в атмосфере взаимного уважения.

Сегодня я провела длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который прошел в атмосфере взаимного уважения, — написала политик в своем Telegram-канале.

По словам Родригес, в ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран, а также нерешенные проблемы в отношениях между правительствами Каракаса и Вашингтона. Это заявление прозвучало на фоне резкой эскалации конфликта между США и Венесуэлой, произошедшей в начале января.

США нанесли массированные удары по гражданским и военным объектам Венесуэлы, что было расценено властями страны как акт военной агрессии. Трамп подтвердил проведение этой операции, включавшей захват и вывоз законно избранного президента Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил журналистам, что США до начала военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро улететь «в любую точку мира». По его словам, политик не обращался к Анкаре с просьбой принять его в стране.

