Уполномоченный президент Венесуэлы провела переговоры с Трампом Родригес заявила о продолжительном и продуктивном разговоре с Трампом

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Политик охарактеризовала диалог как продолжительный, продуктивный и прошедший в атмосфере взаимного уважения.

Сегодня я провела длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который прошел в атмосфере взаимного уважения, — написала политик в своем Telegram-канале.

По словам Родригес, в ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран, а также нерешенные проблемы в отношениях между правительствами Каракаса и Вашингтона. Это заявление прозвучало на фоне резкой эскалации конфликта между США и Венесуэлой, произошедшей в начале января.

США нанесли массированные удары по гражданским и военным объектам Венесуэлы, что было расценено властями страны как акт военной агрессии. Трамп подтвердил проведение этой операции, включавшей захват и вывоз законно избранного президента Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил журналистам, что США до начала военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро улететь «в любую точку мира». По его словам, политик не обращался к Анкаре с просьбой принять его в стране.