04 марта 2026 в 13:55

«Должны подготовиться»: поляки забили тревогу из-за наркоманов в ВСУ

Главный комендант Польши заявил о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские бойцы на фронте массово употребляют синтетические наркотики, что создает угрозу для Польши после завершения боевых действий, заявил главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире RMF FM. Глава ведомства выразил опасение, что наркозависимые военнослужащие ВСУ хлынут в страну и могут влиться в преступные группировки.

В связи с тем, что уже сейчас мы видим такие случаи, мы должны подготовиться к тому, что случится после окончания этих [боевых] действий, и к лицам, которые употребляли эти наркотики. <...> Я говорю о тех лицах, которые зависимы, которые сейчас находятся на фронте и могут приехать в Польшу, могут примкнуть к организованным преступным группировкам, — сказал он.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что польское общество начинает прозревать относительно истинной сущности киевского руководства и бандеровского режима, что ведет к постепенному росту понимания позиции Москвы. Дипломат отметил, что в этом году церемония возложения венков на варшавском кладбище советских воинов прошла без провокаций, связав это с изменениями в сознании поляков.

Кроме того, пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич сообщил, что президент Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий особые условия пребывания для украинских беженцев. Иностранцы лишатся преференций, включая бесплатную медицинскую помощь и субсидии на аренду жилья.

