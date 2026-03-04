Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:30

Американский доброволец ВС РФ раскрыл причины отношения к России в США

Доброволец Нанн: большинство американцев зомбированы пропагандой

Сет Нанн Сет Нанн Фото: Личный архив Сета Нанна
Большинство американцев черпают представления о мире из государственной пропаганды и подконтрольных Вашингтону СМИ, сказал NEWS.ru доброволец ВС РФ американского происхождения Сет Нанн. По его словам, это приводит к искаженному восприятию ситуации на Украине и отсутствию желания разобраться.

Я был сильно зол, когда на Украине началась спецоперация только из-за того, что права людей на востоке Украины ущемлялись, а никто на Западе не желал этого видеть. Меня это буквально бесило. Я понимал, насколько тупыми при этом выглядят американцы, потому что они даже не пытались понять русских. Они вообще не пытались разобраться в вопросе, но заранее утверждали, что Россия — якобы зло, там сплошные коммунисты, Путин — якобы диктатор, и он морит голодом свой собственный народ, — сказал Нанн.

Он отметил, что подобное восприятие России культивируется американскими СМИ, подконтрольными государственной пропаганде.

Всю эту чушь им втюхивала официальная пропаганда, и большинство американцев до сих пор зомбированы такими суждениями. К тому же американцы очень мало путешествуют за пределы Штатов, не знают мира вокруг, и это делает их невежество еще более неприятным при общении, — сказал Нанн.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США намерены использовать новую цифровую платформу для обхода цензуры ради ведения информационных войн. По его словам, Вашингтон планирует создать универсальный формат, который после доработки станет эффективным инструментом продвижения исключительно американской точки зрения на мировые события.

СВО
конфликты
США
пропаганда
Павел Воробьев
П. Воробьев
