Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой Политолог Блохин: США будут вести информационные войны против других стран

Соединенные Штаты намерены использовать новую цифровую платформу для обхода цензуры ради ведения информационных войн против своих геополитических конкурентов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон планирует создать универсальный формат, который после доработки станет эффективным инструментом продвижения исключительно американской точки зрения на мировые события.

Цель портала США для обхода цензуры — это введение информационной войны против геополитических конкурентов Вашингтона. То есть, скорее всего, будет единый универсальный формат. Сейчас, видимо, Соединенные Штаты хотят довести этот инструмент до идеала, заточить его, сделать более острым и на одной площадке подавать всю информацию. Понятно, что это будет происходить в контексте взглядов Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) и Вашингтона. Американцы будут его рекламировать, пропагандировать и проталкивать везде. У них колоссальный опыт раскрутки самых разных проектов, даже тех, которые казались бесперспективными, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США создает онлайн-портал, который позволит жителям стран Евросоюза и других государств знакомиться с контентом, запрещенным их правительствами, включая разжигающие ненависть высказывания и террористическую пропаганду. Власти США рассматривают проект как инструмент противодействия цензуре. По данным источников, куратором является заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.