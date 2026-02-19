В США нашли способ справиться с цензурой в Европе Reuters: Госдеп США решил создать портал для обхода цензуры в Европе

Госдепартамент США создает онлайн-портал, который позволит жителям стран Евросоюза и других государств знакомиться с контентом, запрещенным их правительствами, включая разжигающие ненависть высказывания и террористическую пропаганду, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Власти США рассматривают проект как инструмент противодействия цензуре.

По данным источников, проект курирует заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс. Он должен был быть представлен на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, однако запуск не состоялся. Причины задержки официально не сообщаются, но два источника отметили, что некоторые сотрудники Госдепартамента, включая юристов, выразили обеспокоенность по поводу плана, не уточняя детали.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила, что внутри Европейского союза растет тенденция к подавлению любого инакомыслия, в том числе методами цензуры. По ее словам, в этих целях ЕС использует запрет «неугодных» СМИ, выступающих с критикой нынешнего курса Брюсселя. Она отметила, что цензура в ЕС достигла такого размаха, что это вызывает изумление даже у партнеров Брюсселя в США.