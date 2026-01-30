Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 16:48

«Тотальный контроль»: в МИД раскрыли опасную тенденцию Евросоюза

Захарова: в ЕС растет тенденция к подавлению любых форм инакомыслия

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Внутри Европейского союза растет тенденция к подавлению любого инакомыслия, в том числе методами цензуры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, в этих целях ЕС использует запрет «неугодных» СМИ, выступающих с критикой нынешнего курса Брюсселя.

Это тактика Европейского союза — любыми средствами оградить своих граждан от альтернативных мнений. В странах-членах ЕС эта тенденция набирает обороты все последние годы. Мы наблюдаем ярко выраженную и продолжающую усиливаться тенденцию к подавлению любых форм инакомыслия. В виде цензуры, запрета неугодных СМИ, выступающих с критикой нынешнего курса Брюсселя, — сказала Захарова.

Она отметила, что цензура в ЕС достигла такого размаха, что это вызывает изумление даже у партнеров Брюсселя в США.

Под предлогом обеспечения «устойчивости демократии» ведется дело к созданию управляемой общественно-политической среды, тотальному контролю над журналистами и контролю за информационным полем, — подчеркнула Захарова.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что Евросоюз за последние десятилетия утратил суверенитет по ключевым направлениям и де-факто вошел в орбиту США. Он назвал это одним из двух возможных вариантов развития для современных государств. Второй путь, по словам Орешкина, — это пытаться выстраивать независимую политику, определив роль государства на карте.

