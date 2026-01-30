Зимняя Олимпиада — 2026
«Войти в орбиту»: в Кремле дали оценку независимости Евросоюза

Орешкин: Евросоюз растерял суверенитет по всем ключевым направлениям

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Евросоюз за последние десятилетия утратил суверенитет по ключевым направлениям и де-факто вошел в орбиту США, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на открытии январских экспертных диалогов. Он назвал это одним из двух возможных вариантов развития для современных государств, передает РИА Новости.

По сути, для многих стран сейчас выбор: стать, войти в орбиту одного из крупных центров суверенитета. Ну например, есть Европейский союз, который во многом растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям за последние десятилетия и де-факто вошел в орбиту Соединенных Штатов Америки, — сказал Орешкин.

Второй путь, по словам замглавы администрации президента, — это пытаться выстраивать независимую политику, определив роль государства на карте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, поскольку диалог с ней невозможен и бесперспективен. По его словам, в Европе наблюдается вырождение действующих политиков и их некомпетентность.

Максим Орешкин
Евросоюз
США
суверенитет
