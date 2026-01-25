«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас Песков: Россия и США не будут обсуждать политические вопросы с Каллас

Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, поскольку диалог с ней невозможен и бесперспективен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, в Европе наблюдается вырождение действующих политиков и их некомпетентность.

Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас? Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет, — заключил представитель Кремля.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что диалог России и ЕС может возобновиться после завершения активной фазы СВО и достижения устойчивого перемирия. Он отметил, что в 2027 году истекает срок полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, после чего будет выработан новый курс, а ключевую роль в восстановлении отношений сыграют Германия, Франция и возможные политические изменения в этих странах.

При этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.