Глава СВР заявил о поутихших в Европе «заклинаниях» о поражении России Нарышкин: в Европе поутихли заявления о стратегическом поражении России

Публичные «заклинания» Запада о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, заявил в беседе с РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Однако, по его словам, наиболее русофобские круги в Европе все еще продолжают «гнуть» эту линию.

Заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной. По поступающей в СВР информации, наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на <...> продолжение войны до последнего украинского солдата, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что западные страны по-прежнему стремятся к реализации мер экономической агрессии, включая санкции, политическое давление и кибератаки. При этом Нарышкин уточнил, что все эти «потуги» не приводят к тем результатам, на которые рассчитывает Европа.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что иностранные военные на Украине не принесут мира. По его словам, такие «силы», наоборот, подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как РФ, так и Европы.