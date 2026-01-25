«Не принесут мира»: МИД РФ о планах Европы по размещению войск на Украине МИД России: иностранные военные на Украине не принесут мира и безопасности

Иностранные военные на Украине не принесут мира, заявил в беседе с РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, такие «силы», наоборот, подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как РФ, так и Европы.

Это в полной мере относится к так называемым многонациональным силам, которые хочет создать так называемая коалиция желающих во главе с Лондоном и Парижем. Такие «силы» не принесут мира и не гарантируют безопасности, — подчеркнул дипломат.

Ранее Полищук назвал неприемлемым размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры. Он отметил, что данные действия со стороны коллективного Запада будут восприняты Россией как иностранная интервенция.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что «коалиция желающих» пытается сорвать процесс мирного урегулирования по Украине. По его словам, группа европейских стран пытается продвигать неприемлемые для Москвы условия.