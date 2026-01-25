Россия предостерегла Запад от размещения войск на Украине Полищук: размещение войск Запада на Украине будет воспринято как интервенция

Россия предупреждает западные страны о неприемлемости размещения их войск на Украине, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, данные действия будут восприняты как иностранная интервенция.

Размещение на территории Украины западных воинских подразделений, складов и иной инфраструктуры неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, — заявил Полищук.

Ранее часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен при освобождении российскими войсками населенного пункта Симиновка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, среди сдавшихся были раненые, которым оказали медицинскую помощь.

До этого Великобритания выделила 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению сил на территории Украины. Финансирование будет осуществляться из основного оборонного бюджета Соединенного Королевства.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос о возможном размещении войск на Украине будет вынесен правительством Великобритании на парламентское голосование после завершения боевых действий. Реализация специальной декларации о подобном намерении предусмотрена на случай достижения мирного соглашения.