23 января 2026 в 16:06

Стали известны подробности капитуляции ВСУ в освобожденной Симиновке

Часть брошенных в Симиновке сил ВСУ сдалась в плен вместе с ранеными

Часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен при освобождении российскими войсками населенного пункта Симиновка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, среди сдавшихся были раненые, которым оказали медицинскую помощь.

Часть брошенных сил ВСУ сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен вместе с ранеными бойцами, которым была оказана медицинская помощь, — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российские подразделения действовали малыми штурмовыми группами, активно используя беспилотники для разведки и корректировки огня. Тактика ВС РФ лишила противника возможности маневрировать.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центр», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
пленные
Харьковская область
СВО
