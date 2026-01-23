Российские солдаты освободили пять сел за неделю Минобороны: ВС России освободили пять населенных пунктов за неделю

Российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

До этого, 19 января, стало известно, что российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Два из них расположены в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, еще одно — в Сумской области.

Ранее капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что эффективность применяемой тактики скрытного просачивания диверсионных и штурмовых групп российской армии через оборону противника уже подтверждена опытом освобождения различных городов и поселков. По его словам, такие «ползучие наступления» могут успешно применяться в районах Славянска и Краматорска в ДНР.