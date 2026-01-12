Военэксперт раскрыл перспективы «ползучего наступления» ВС России

Эффективность применяемой ВС РФ тактики скрытного просачивания диверсионных и штурмовых групп через оборону противника уже подтверждена опытом освобождения различных городов и поселков, рассказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, такие «ползучие наступления» могут успешно применяться в районах Славянска и Краматорска в ДНР.

Такая последовательность действий уже применялась и сейчас повторяется на ряде направлений, например в районе Светлогорска и Красного Лимана. Вероятно, подобная тактика будет применяться и в районах Славянска и Краматорска, — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что для достижения успеха войскам необходимы и другие боевые инструменты, например артиллерийская и воздушная поддержка.

Просачивание само по себе важно, но без огневой поддержки артиллерии и управления с воздуха оно не сработает. Все эти элементы действуют в комплексе — и там, где это соблюдается, уже есть заметные успехи и продвижения, в том числе в новогодние дни. Весна покажет дальнейшую динамику и возможность прорыва главной линии обороны ВСУ в Донбассе, — пояснил Дандыкин.

Ранее Дандыкин предрек волну обморожений в рядах ВСУ из-за морозов. По его словам, это напрямую повлияет на боеспособность украинских подразделений.