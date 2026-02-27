Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске

Представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео освобождения девятилетней девочки, которую удерживали в квартире в Смоленске. Операция по спасению ребенка попала в объективы камер.

На кадрах запечатлен момент, когда девочка покидает место заточения в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый в совершении преступления задержан на месте.

Ранее в Сети появились кадры мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Видео предполагаемого преступника было опубликовано 26 февраля.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемым в похищении девятилетней школьницы из Смоленска оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. По информации журналистов, на допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.