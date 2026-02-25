Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки Отряд «Сальвар»: поиски пропавшей в Смоленске девочки вышли за пределы города

Поиски пропавшей в Смоленске девятилетней девочки вышли за пределы города, сообщили ТАСС волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар». Отмечается, что ребенка ищут более 200 человек.

Территория поисков девочки расширена. Если вчера работали только по Заднепровскому району, то сегодня уже вышли за пределы города Смоленска. В общей сложности в поисках принимают участие более 200 человек, — сообщили представители поисково-спасательного отряда.

Правоохранители также разыскивают девятилетнюю девочку, которая утром ушла из дома на улице Маршала Еременко выгуливать собаку и не вернулась. Мать обнаружила во дворе только пса, после чего заявила в полицию. По словам соседей, ребенка могли похитить на автомобиле.

Кроме того, выдвигалось предположение, что загадочно пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка могла свалиться в овраг неподалеку от дома. Как сообщили источники, там обнаружили следы, которые могут принадлежать ребенку, а рядом — отпечатки собачьих лап.