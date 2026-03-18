18 марта 2026 в 11:19

Юрист объяснила, можно ли взыскать средства с коллеги за заражение ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работнику будет крайне сложно взыскать компенсацию с коллеги за заражение ОРВИ, заявила 360.ru юрист Дарья Ахтырко. Она призналась, что на практике не сталкивалась с такими случаями. Эксперт отметила, что даже с помощью экспертизы будет тяжело установить причинно-следственную связь между контактом с коллегой и заражением.

Самая главная сложность — проведение экспертизы. Будет проблематично доказать время возникновения этой болезни. Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу. Думаю, что работать эта практика не будет. Медицинскую экспертизу можно назначить, но какие вопросы ставить медикам, я не знаю, — высказалась Ахтырко.

Другой проблемой, по мнению юриста, станет определение ущерба, который человек понес из-за болезни. Она добавила, что вину в таких ситуациях дифференцировать сложно, ведь один человек может выздороветь за неделю, а второй столкнется с последствиями инфекции.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что сотрудника могут лишить премии вследствие дисциплинарного взыскания. Он отметил, что в некоторых случаях работодатель не вправе лишать всей премиальной части.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

