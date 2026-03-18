Житель Кузбасса воровал зарплату с помощью «мертвых душ»

В Кузбассе местный житель украл 2,8 млн рублей с помощью «мертвых душ», сообщает VSE42.RU. Он фиктивно оформил на работу свою родственницу.

Сообщается, что женщина фактически не выполняла трудовые обязанности, однако получала заработную плату. Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение двух лет мужчина не имеет права занимать руководящие должности на госслужбе и должен выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 68-летнюю жительницу Камчатки приговорили к одному году и шести месяцам тюрьмы условно по уголовному делу о получении в течение четырех лет пенсии умершей матери. Ущерб от ее действий превысил 1 млн 300 тыс. рублей.