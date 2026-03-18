Общественница рассказала, почему дети становятся безнадзорными

Безнадзорные дети появляются из-за конфликтов в семье или финансовых трудностей, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец. Она отметила, что в эту категорию попадают дети, временно оставшиеся без присмотра.

Это всегда связано с социальными причинами. То есть, например, снижением качества жизни, уровня жизни, когда семья испытывает какие-то сложности материального характера. Но далеко не всегда это связано с материальными причинами. Например, родительский алкоголизм, или семья переживает сложный развод, и в это время не до ребенка. Либо же, наоборот, ребенка пытаются разделить, вступают в конфликт, ребенок уходит из дома для того, чтобы не видеть эти скандалы между родителями, — рассказала Волынец.

Общественница подчеркнула, что семьям нужно оказывать помощь и усиливать межведомственное взаимодействие, чтобы получить результат реабилитации. По ее словам, каждый случай уникален и с семьями должны проводить индивидуальную работу.

Ранее омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что родители должны спланировать детям безопасный маршрут от школы до дома в темное время суток. По ее словам, ребенку стоит избегать опасных зон, например слабоосвещенных участков улиц, заброшенных территорий и строек.