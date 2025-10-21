Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток Омбудсмен Мишонова: родители должны спланировать безопасный маршрут от школы

Родители должны спланировать детям безопасный маршрут от школы до дома в темное время суток, заявила омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, переданным Regions, ребенку стоит избегать опасных зон, например слабоосвещенных участков улиц, заброшенных территорий и строек.

Она добавила, что телефон ребенка должен всегда быть заряжен, а в списке контактов должны быть телефоны родителей и родных. По ее мнению, стоит организовать систему звонков, чтобы ребенок отчитывался о своем местоположении.

При возникновении угрозы следует научить ребенка сразу звонить взрослым и идти туда, где присутствуют люди, например в торговый центр, аптеку или кафе. Кроме того, Мишонова напомнила о важном правиле: ребенок должен знать, что нельзя никуда идти с незнакомцами, даже если те представляются друзьями семьи.

