21 октября 2025 в 15:51

Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток

Омбудсмен Мишонова: родители должны спланировать безопасный маршрут от школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители должны спланировать детям безопасный маршрут от школы до дома в темное время суток, заявила омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, переданным Regions, ребенку стоит избегать опасных зон, например слабоосвещенных участков улиц, заброшенных территорий и строек.

Она добавила, что телефон ребенка должен всегда быть заряжен, а в списке контактов должны быть телефоны родителей и родных. По ее мнению, стоит организовать систему звонков, чтобы ребенок отчитывался о своем местоположении.

При возникновении угрозы следует научить ребенка сразу звонить взрослым и идти туда, где присутствуют люди, например в торговый центр, аптеку или кафе. Кроме того, Мишонова напомнила о важном правиле: ребенок должен знать, что нельзя никуда идти с незнакомцами, даже если те представляются друзьями семьи.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в России могут ограничить доступ к онлайн-игре Roblox из-за пользовательской карты с Чернобыльской АЭС. По ее словам, на этой локации игроки устраивают виртуальные взрывы и запускают альтернативные сценарии развития событий.

