21 октября 2025 в 17:14

Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики

Экс-зампред ЦБ Хандруев: низкая ставка ЦБ не гарантирует рост экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокая ключевая ставка Банка России не является препятствием для экономического развития, несмотря на жалобы бизнеса на дорогие кредиты. Такую точку зрения в интервью NEWS.ru высказал бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев. По его словам, сама по себе доступность денег не решает проблему.

В течение почти 10 лет в разных развитых странах были очень низкие или вовсе нулевые ставки. И рост у них был тоже почти нулевой. Посмотрите статистику: рост в ЕС в среднем был 1,5–2%. <…> Я хочу сказать, что нет прямой корреляции между процентной ставкой и темпами роста. Все зависимости гораздо более сложные, — сказал Хандруев.

Экономист напомнил, что в Швейцарии ставка была отрицательной, а в Японии — на уровне минус 0,1–0,5%, при этом среднегодовые темпы роста японской экономики на протяжении двух десятилетий оставались на уровне около 1%.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, выразив надежду, что борьба с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки не приведет к негативным последствиям для экономического роста. Он отметил, что страна уже преодолела очень сложный экономический этап и имеет все возможности для дальнейшего развития.

