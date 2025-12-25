Не только «Один дома»: составлен топ праздничных фильмов для всей семьи

Совместный просмотр фильмов — это не просто развлечение, а возможность поговорить, понять друг друга и создать семейные традиции. И конечно, в преддверии Нового года предпочтение стоит отдавать волшебным и праздничным кинокартинам. NEWS.ru пообщался с психологом Ольгой Тетериной, которая рассказала, зачем нужно смотреть фильмы вместе и как это влияет на детей и взрослых. А также эксперт составила личный топ фильмов, обязательных к просмотру.

Чем полезны семейные киносеансы

Укрепление эмоциональной связи . Родители и дети общаются и делятся впечатлениями, эмоциями.





. Родители и дети общаются и делятся впечатлениями, эмоциями. Обсуждение важных тем . Фильмы часто затрагивают актуальные темы, такие как дружба, любовь, честность и ответственность. Это помогает формировать моральные и нравственные качества у детей.





. Фильмы часто затрагивают актуальные темы, такие как дружба, любовь, честность и ответственность. Это помогает формировать моральные и нравственные качества у детей. Расширение кругозора . Через фильмы дети знакомятся с историческими событиями, культурой разных стран, жизненными ситуациями. Это формирует картину мира.





. Через фильмы дети знакомятся с историческими событиями, культурой разных стран, жизненными ситуациями. Это формирует картину мира. Эмоциональное развитие . Хорошие киноленты вызывают сильные эмоции, и это отличный способ для детей учиться справляться с ними. Родителям во время обсуждения фильма стоит помочь детям понять чувства героев. В этом могут помочь вопросы: какой герой тебе больше всех понравился? Почему? Как бы ты поступил на его месте? Какой момент в фильме тебе запомнился больше всего? Также взрослые могут поделиться собственными эмоциями.





. Хорошие киноленты вызывают сильные эмоции, и это отличный способ для детей учиться справляться с ними. Родителям во время обсуждения фильма стоит помочь детям понять чувства героев. В этом могут помочь вопросы: какой герой тебе больше всех понравился? Почему? Как бы ты поступил на его месте? Какой момент в фильме тебе запомнился больше всего? Также взрослые могут поделиться собственными эмоциями. Поддержка семейных ценностей . Выбор фильмов, которые отражают семейные ценности, помогает родителям передать свои убеждения и принципы детям.





. Выбор фильмов, которые отражают семейные ценности, помогает родителям передать свои убеждения и принципы детям. Релаксация и отдых . Просмотр фильмов вместе с детьми дает возможность расслабиться и насладиться совместным времяпрепровождением, получить новые впечатления и эмоции.





. Просмотр фильмов вместе с детьми дает возможность расслабиться и насладиться совместным времяпрепровождением, получить новые впечатления и эмоции. Формирование семейных традиций. Совместный просмотр может стать хорошей семейной традицией, которая будет объединять разные поколения многие годы.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната» Фото: KPA/Global Look Press

Какие фильмы стоит посмотреть

1. Лидер списка — серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Картины рассказывают о приключениях юного волшебника Гарри и его вражде с темным магом Волан-де-Мортом.

Действие разворачивается в Англии в 1990-х годах. Так как фильмы начали выходить еще в начале 2000-х, молодое поколение с ними может быть незнакомо. Психолог отметила, что просмотр поможет детям узнать о смелости, честности, дружбе и борьбе за добро. По ее словам, эта сказочная сага принесет удовольствие и взрослым, и детям.

2. «Мальчик по имени Рождество» — прекрасная детская сказка о невероятной силе любви и о том, как вера в чудо помогает пройти через все преграды.

По сюжету юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни Эльфхельм, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения. В ходе путешествия мальчику удается доказать, что на свете нет ничего невозможного, — именно он смог вернуть деревне эльфов дух Рождества.

Кадр из фильма «Мальчик по имени Рождество» Фото: StudioCanal/Keystone Press Agency/Global Look Press

3. Все части фильма «Лед». Это чудесная российская трилогия, где герои учатся справляться с трудностями, прощать, идти навстречу своим мечтам.

Первая часть киноленты вышла в прокат в 2018 году. История посвящена талантливой фигуристке Наде, которая после травмы, полученной на пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Картина сочетает жанры спортивной драмы, мелодрамы и романтической комедии, а также музыкальное кино с любительским исполнением эстрадных хитов. Режиссером является Олег Трофим. Он наиболее известен как создатель фильмов по комиксам о «Майоре Громе» и музыкальных клипов.

4. «Хранитель времени» — фильм о дружбе, преданности своей цели. О том, как даже самая горькая потеря может привести к удивительным открытиям.

События разворачиваются в Париже в 1930-х годах. 12-летний Хьюго Кабре живет в тайном убежище внутри вокзала Монпарнас. После смерти отца-часовщика мальчик вынужден воровать еду и детали для ремонта автоматона — механического человека, оставленного отцом. Хьюго верит, что автомат хранит послание от родителя.

После того как ловкому и изобретательному мальчику удается раскрыть секрет таинственного механизма, он отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом. В картине снялись такие известные голливудские актеры, как Эйса Баттерфилд, Хлоя Грейс Морец и Джуд Лоу.

Кадр из фильма «Хранитель времени» Фото: Jaap Buitendijk/Xinhua/Global Look Press

5. «Август Раш» — фильм о любви к жизни, вере и невероятном таланте. О том, что мы связаны невидимыми нитями с нашими близкими.

Согласно сюжету молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке обстоятельства оказываются сильнее их, и они вынуждены расстаться. Родившийся ребенок Август Раш по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одном из нью-йоркских приютов. 12 лет спустя Август Раш, необыкновенно талантливый для своего возраста музыкант, отчаянно стремится найти своих родителей. Единственной возможностью для этого он считает свою музыку — подросток верит, что если он будет играть, его родители смогут узнать и найти его по музыке.

6. Завершает список полюбившаяся не одному поколению людей дилогия «Один дома».

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов родители забывают дома одного из своих детей. Однако ребенок не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с мальчиком. Спустя много лет после первого показа история не перестает быть актуальной и погружает в новогоднюю атмосферу.

