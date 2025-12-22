Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката Фильм «Аватар-3» с начала проката собрал $88 млн в США и Канаде

Фильм «Аватар: Огонь и пепел» с начала проката 19 декабря собрал $88 млн (7,1 млрд рублей), сообщило агентство Bloomberg. Компания Disney ожидала, что сумма составит $90 млн (7,2 млрд рублей). При этом в международном прокате продажи билетов равнялись $257 млн (20 млрд рублей).

Как отметило агентство, доходы с третьей части франшизы превысили прибыль от первой, которая собрала $77 млн (6,3 млрд рублей). При этом после выпуска второго фильма продажи билетов $134,1 млн (10,8 млрд рублей) в первые выходные после проката.

Ранее стало известно, что в Новый год и новогодние праздники российские кинотеатры не будут показывать фильм «Аватар-3». Крупные киносети возобновят неофициальные показы голливудских фильмов 15 января.

