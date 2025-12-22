Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 08:10

Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката

Фильм «Аватар-3» с начала проката собрал $88 млн в США и Канаде

Аватар: Огонь и пепел (2025).Кадр из фильма Аватар: Огонь и пепел (2025).Кадр из фильма Фото: CAP/UFS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Фильм «Аватар: Огонь и пепел» с начала проката 19 декабря собрал $88 млн (7,1 млрд рублей), сообщило агентство Bloomberg. Компания Disney ожидала, что сумма составит $90 млн (7,2 млрд рублей). При этом в международном прокате продажи билетов равнялись $257 млн (20 млрд рублей).

Как отметило агентство, доходы с третьей части франшизы превысили прибыль от первой, которая собрала $77 млн (6,3 млрд рублей). При этом после выпуска второго фильма продажи билетов $134,1 млн (10,8 млрд рублей) в первые выходные после проката.

Ранее стало известно, что в Новый год и новогодние праздники российские кинотеатры не будут показывать фильм «Аватар-3». Крупные киносети возобновят неофициальные показы голливудских фильмов 15 января.

До этого сообщалось, что фильм «Кадет» был временно удален с платформы «Кинопоиск» по требованию Роскомнадзора. Для возвращения картины в каталог необходимо редактирование версии в соответствии с законодательством. «Кинопоиск» не вносит изменения в контент самостоятельно, а предоставляет доступ к материалам, переданным правообладателем.

фильмы
кинотеатры
деньги
Disney
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Пяти жильцам потребовалась помощь медиков после пожара на Ямале
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.