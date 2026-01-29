Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:45

Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новых российских регионах к 2026 году открыт 101 кинозал, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе круглого стола «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии» комитета ГД по культуре. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в начале работы в регионах было только два кинотеатра.

Когда мы начали трудиться вместе, в наших исторических регионах было всего два кинотеатра. Сейчас — 101 кинозал встречает наших друзей, коллег и жителей новых регионов, — отметила Любимова.

По ее словам, в 2025 году киносеансы посетило более 570 тыс. жителей новых регионов. В начале 2026-го — 215 тыс.

Ранее Любимова заявила, что отказ от показа зарубежных кинокартин в российских кинотеатрах на новогодние праздники не является культурой «отмены». Она отметила, что речь идет только об «отмене» пиратского контента. Министр отметила, что российское кино станет выгоднее показывать, если в кинотеатрах не будет сеансов с «пиратками». По ее словам, инициатива остается на уровне договоренности с кинотеатрами.

Ольга Любимова
новые регионы
кинотеатры
фильмы
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Виктория Катаева
В. Катаева
