Любимова ответила, почему в РФ отказались от проката зарубежных фильмов Министр Любимова: отказ от показа зарубежных картин не является культурой отмены

Отказ от показа зарубежных кинокартин в российских кинотеатрах на новогодние праздники не является культурой отмены, рассказала aif.ru министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что речь идет только об отмене пиратского контента.

У нас нет отмены ничьей культуры. У нас выходит американское, немецкое, итальянское, аргентинское, китайское, индийское кино — те фильмы, которые получают прокатное удостоверение, — рассказала Любимова.

Министр отметила, что российское кино станет выгоднее показывать, если в кинотеатрах не будет сеансов с «пиратками». По ее словам, инициатива остается на уровне договоренности с кинотеатрами.

Ранее директор по репертуарному планированию сети кинотеатров Елена Захарова рассказала, что новогодние каникулы могут стать рекордными по кассовым сборам для российских кинотеатров. Основными лидерами проката в этот период станут семейные фильмы «Чебурашка-2» и «Буратино».