Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:28

Любимова ответила, почему в РФ отказались от проката зарубежных фильмов

Министр Любимова: отказ от показа зарубежных картин не является культурой отмены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отказ от показа зарубежных кинокартин в российских кинотеатрах на новогодние праздники не является культурой отмены, рассказала aif.ru министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что речь идет только об отмене пиратского контента.

У нас нет отмены ничьей культуры. У нас выходит американское, немецкое, итальянское, аргентинское, китайское, индийское кино — те фильмы, которые получают прокатное удостоверение, — рассказала Любимова.

Министр отметила, что российское кино станет выгоднее показывать, если в кинотеатрах не будет сеансов с «пиратками». По ее словам, инициатива остается на уровне договоренности с кинотеатрами.

Ранее директор по репертуарному планированию сети кинотеатров Елена Захарова рассказала, что новогодние каникулы могут стать рекордными по кассовым сборам для российских кинотеатров. Основными лидерами проката в этот период станут семейные фильмы «Чебурашка-2» и «Буратино».

министры
кинотеатры
фильмы
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, можно ли пить шампанское на Красной площади
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.