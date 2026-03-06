Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 00:13

Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились

Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов провели разговор по телефону

Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Известно, что дипломаты обговорили события в регионе и важность мер по устранению эскалации.

Стороны выразили необходимость обеспечения стабильности и безопасности. Министры с указали на важность устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельных дискуссиях на Мюнхенской конференции, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта с Арменией. Глава государства предположил, что соглашение будет достигнуто до конца 2026 года.

До этого азербайджанский президент отмечал, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на следующий день после внесения изменений в Конституцию Армении. При этом политик подчеркнул, что мир между странами де‑факто был установлен еще в августе 2025 года на Вашингтонском саммите, где была подписана Совместная декларация и парафирован текст мирного соглашения.

Армения
Азербайджан
министры
Арарат Мирзоян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный оппонент Орбана встал на его защиту после угроз Зеленского
Фицо вступился за Орбана и осудил угрозы Зеленского
Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились
В результате атаки ВСУ в Севастополе пострадали ребенок и пенсионер
Бандера, секс-скандал: как живет звезда «В бой идут одни старики» Талашко
Цена фьючерса на нефть достигла максимума с июля 2024 года
Иракский военный погиб при столкновении со спецназом США
Павла Дурова заблокировали в соцсети TikTok
Иран ударил по башне в Дубае
ВСУ пытаются атаковать Херсонскую область роем дронов
Арабские министры проведут экстренное совещание по иранской угрозе
В Севастополе идет отражение атаки украинских дронов
Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох
«Иран не сломлен»: в Совфеде заявили о поддержке Тегерана
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка
Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома
Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона
Трамп решил уволить главу МВБ
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.