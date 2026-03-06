Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов провели разговор по телефону

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Известно, что дипломаты обговорили события в регионе и важность мер по устранению эскалации.

Стороны выразили необходимость обеспечения стабильности и безопасности. Министры с указали на важность устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельных дискуссиях на Мюнхенской конференции, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта с Арменией. Глава государства предположил, что соглашение будет достигнуто до конца 2026 года.

До этого азербайджанский президент отмечал, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на следующий день после внесения изменений в Конституцию Армении. При этом политик подчеркнул, что мир между странами де‑факто был установлен еще в августе 2025 года на Вашингтонском саммите, где была подписана Совместная декларация и парафирован текст мирного соглашения.