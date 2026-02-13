В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией Алиев: Азербайджан подпишет договор с Арменией после изменения ею конституции

Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на следующий день после внесения изменений в Конституцию Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам Общественного телевидения страны на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом политик подчеркнул, что мир между странами де‑факто уже установлен.

Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут приняты, мы можем подписать мирный договор уже на следующий день, — уточнил Алиев.

Глава государства также отметил, что мир между странами фактически достигнут еще в августе 2025 года на Вашингтонском саммите, где была подписана Совместная декларация и парафирован текст мирного соглашения. Формальная сторона вопроса, по его словам, теперь зависит исключительно от Армении.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указал, что мирные переговоры Армении с Азербайджаном носят необратимый характер. По его словам, Баку и Ереван достигли точки невозврата в этом вопросе.

До этого посол РФ в Армении Сергей Копыркин обратил внимание, что Россия сыграла ключевую роль в начале процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он напомнил о соглашениях, достигнутых на высшем уровне в 2020–2022 годах, и подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество должно быть взаимовыгодным и учитывать интересы всех стран региона.