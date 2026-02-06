Дипломат раскрыл роль Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана Посол Копыркин: Москва была у истоков нормализации отношений Баку и Еревана

Россия сыграла ключевую роль в начале процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также в разблокировании трансграничных транспортных связей, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью телеканалу «Россия-24». Он напомнил о соглашениях, достигнутых на высшем уровне в 2020-2022 годах, и подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество должно быть взаимовыгодным и учитывать интересы всех стран региона.

Должен сказать, что Россия стояла у истоков вот этого процесса: и разблокирования трансграничных коммуникаций, в том числе и между Арменией и Азербайджаном, и в целом процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, — сказал дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Абу-Даби на церемонии вручения ему и премьер-министру Армении Николу Пашиняну «Премии Заида за человеческое братство», заявил, что за полгода страны совершили переход от противостояния к реальному партнерству. Он отметил активное взаимодействие в области торговли и энергетики.

Кроме того, пресс-служба правительства Армении сообщила, что Алиев и Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили осуществление проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Участники встречи договорились развивать двустороннее партнерство в сфере экономики и торговли.