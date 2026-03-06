Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань

Баку направил в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) отчет по инциденту с атакой дронов на аэропорт в Нахичевани, сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта республики. Иранские беспилотники вторглись в воздушное пространство страны в четверг, 5 марта.

С территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов на международный аэропорт Нахичевань, в том числе на здание терминала. <…> Государственное агентство гражданской авиации направило в ICAO соответствующий предварительный отчет по данному инциденту, — отмечается в тексте.

Ранее депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков констатировал, что в Иране начался хаос после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Он назвал безумием удар иранскими БПЛА по Нахичеванской автономной республике. По мнению Мусабекова, Баку до последнего пытался сохранять лояльное отношение к Ирану. Однако связи двух стран, как считает он, уже вряд ли можно считать дружескими.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что иранская сторона пообещала расследовать атаку беспилотников на Нахичевань. По словам дипломата, произошедшее обсуждалось в ходе телефонного разговора с его иранским коллегой Аббасом Аракчи.