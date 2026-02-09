Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном

Мирные переговоры Армении с Азербайджаном носят необратимый характер, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По его словам, Баку и Ереван достигли точки невозврата в этом вопросе, передает Factor.am.

Наши впечатления таковы, и у меня был повод несколько дней назад поделиться ими в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби, что по [достижению] мира мы очень близки, если не пересекли ту точку, которую можем считать точкой невозврата, — сказал Пашинян.

Ранее Алиев сообщил, что Азербайджан и Армения за полгода прошли путь от конфронтации к реальному взаимодействию. По его словам, страны активно сотрудничают в сферах торговли и энергетики. Он напомнил, что Баку и Ереван сняли ограничения на транзит грузов, начали экспорт азербайджанских нефтепродуктов и усилили торговые связи.

До этого появилась информация, что Алиев и Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Кроме того, известно, что стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.