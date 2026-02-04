«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути Алиев: Армения и Азербайджан приступили к практическому сотрудничеству

Азербайджан и Армения за полгода прошли путь от конфронтации к реальному взаимодействию, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в Абу-Даби на церемонии вручения ему и премьер-министру Армении «Премии Заида за человеческое братство». По его словам, которые приводит ТАСС, страны активно сотрудничают в сферах торговли и энергетики.

Мы учимся жить в мире — и могу сказать, что это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с момента обретения независимости и сейчас учимся очень быстро. Поэтому последние шесть месяцев стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к прочному и вечному миру, — сказал он.

Алиев напомнил, что страны сняли ограничения на транзит грузов и начали экспорт азербайджанских нефтепродуктов. Кроме того, Баку и Ереван наладили торговые связи.

Ранее Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.