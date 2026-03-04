Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке Суд продлил арест мэру Гюмри Гукасяну на два месяца

Суд продлил арест оппозиционному мэру Гюмри Вардану Гукасяну на два месяца. Решение огласил судья Левон Петросян, сообщает РИА Новости.

Содержание под стражей Вардана Гукасяна продлится на два месяца, — заявил Петросян.

Ереванский суд арестовал Гукасяна 21 октября сроком на два месяца. Адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что следствие предъявило мэру обвинение по статье о получении взятки. Защита заявила, что Гукасян не признает вину. По словам Айрапетяна, большинство эпизодов, указанных в обвинении, относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника.

