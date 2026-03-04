Зимняя Олимпиада — 2026
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке

Суд продлил арест мэру Гюмри Гукасяну на два месяца

Вардан Гукасян Вардан Гукасян Фото: NEWS AM/youtube.com
Суд продлил арест оппозиционному мэру Гюмри Вардану Гукасяну на два месяца. Решение огласил судья Левон Петросян, сообщает РИА Новости.

Содержание под стражей Вардана Гукасяна продлится на два месяца, — заявил Петросян.

Ереванский суд арестовал Гукасяна 21 октября сроком на два месяца. Адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что следствие предъявило мэру обвинение по статье о получении взятки. Защита заявила, что Гукасян не признает вину. По словам Айрапетяна, большинство эпизодов, указанных в обвинении, относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника.

Ранее глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

До этого в прокуратуре Новосибирской области сообщили об утверждении обвинительного заключения бывшему руководителю департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгию Жигульскому. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, причем среди предметов взятки фигурирует сумка из кожи крокодила.

