Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке

Суд продлил арест оппозиционному мэру Гюмри Вардану Гукасяну на два месяца. Решение огласил судья Левон Петросян, сообщает РИА Новости.
Содержание под стражей Вардана Гукасяна продлится на два месяца, — заявил Петросян.
Ереванский суд арестовал Гукасяна 21 октября сроком на два месяца. Адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что следствие предъявило мэру обвинение по статье о получении взятки. Защита заявила, что Гукасян не признает вину. По словам Айрапетяна, большинство эпизодов, указанных в обвинении, относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не занимал должность градоначальника.
Ранее глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.
До этого в прокуратуре Новосибирской области сообщили об утверждении обвинительного заключения бывшему руководителю департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгию Жигульскому. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, причем среди предметов взятки фигурирует сумка из кожи крокодила.