04 марта 2026 в 17:01

Друг Андрея Губина рассказал, как живет артист

Друг Губина Приймак: Андрей много занимается спортом для поддержания здоровья

Андрей Губин Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Андрей Губин много занимается спортом для поддержания здоровья, рассказал NEWS.ru его друг и бывший концертный директор Вадим Приймак. По его словам, пока о возвращении артиста на сцену речи не идет.

Каждый день созваниваемся. Спортом занимается, бегает, плавает, на велосипеде летом катается. Так и живет, занимается своим здоровьем, лечится. У Андрея есть сестра, но у нее своя семья, он сам по себе, — сказал Приймак.

Бывший концертный директор Губина отметил, что пока из-за состояния здоровья певца речи о его возвращении на сцену не идет, но «мы ждем», добавил он. Сам Андрей Губин утверждает у него неврологическое заболевание — левосторонняя прозопалгия лица.

Ранее в интервью Ксении Собчак Губин заявил, что выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова было позором. Артист подверг критике манеру исполнения коллеги и поставил под сомнение его профессиональные качества. Он заявил, что тот шепелявит.

