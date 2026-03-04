Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года Никита Филиппов взял золото в чемпионате Европы в спринте, который проходит проходит в азербайджанском Шахдаге. Россиянин завершил финал с временем две минуты 58,6 секунды. Соревнования транслируются на YouTube-канале Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Швейцарец Томас Буссард пришел к финишу вторым, уступив 1,2 секунды. Третьим стал испанец От Феррер Мартинес с отставанием 1,6 секунды.

Ранее Филиппов рассказал, что случайно повредил свою награду. По словам атлета, на медали появился небольшой скол из-за падения. Спортсмен признался, что в шутку предлагал сдать награду в пункт приема цветных металлов. При этом он подчеркнул, что для него медаль — это не просто кусок металла, а напоминание об эмоциях, которые он подарил болельщикам и самому себе.

До этого российский лыжник Савелий Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Он пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев.