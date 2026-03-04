Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:26

Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы

Ски-альпинист Никита Филиппов выиграл чемпионат Европы в спринте

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года Никита Филиппов взял золото в чемпионате Европы в спринте, который проходит проходит в азербайджанском Шахдаге. Россиянин завершил финал с временем две минуты 58,6 секунды. Соревнования транслируются на YouTube-канале Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Швейцарец Томас Буссард пришел к финишу вторым, уступив 1,2 секунды. Третьим стал испанец От Феррер Мартинес с отставанием 1,6 секунды.

Ранее Филиппов рассказал, что случайно повредил свою награду. По словам атлета, на медали появился небольшой скол из-за падения. Спортсмен признался, что в шутку предлагал сдать награду в пункт приема цветных металлов. При этом он подчеркнул, что для него медаль — это не просто кусок металла, а напоминание об эмоциях, которые он подарил болельщикам и самому себе.

До этого российский лыжник Савелий Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Он пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев.

чемпионаты
победы
Европа
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Против Майкла Наки возбудили уголовное дело
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко высказалась об отказе от клеток в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.