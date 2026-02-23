Лыжник Коростелев расстрогал весь мир на закрытии Олимпиады Лыжник Коростелев пронес Непряеву на плечах на закрытии Олимпиады

Российский лыжник Савелий Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Спортсмен пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев.

Жест 22-летнего Коростелева стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути Непряевой. Для 23-летней лыжницы Олимпиада сложилась не особенно удачно. В скиатлоне она финишировала 17-й, а в марафоне и вовсе была дисквалифицирована из-за ошибки при смене лыж, хотя и показала 11-е время.

В личных гонках Коростелев выступил заметно сильнее, остановившись в шаге от пьедестала (4-е место в скиатлоне и 5-е в марафоне). На параде закрытия компанию лыжникам также составили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также серебряный призер Игр ски-альпинист Никита Филиппов.

Ранее фигуристка и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.