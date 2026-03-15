15 марта 2026 в 12:47

В российском городе произошел коммунальный «апокалипсис»

Жителям Первоуральска снизили напор холодной воды из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Первоуральске жители остались без стабильного водоснабжения из-за аварии на насосной станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища, сообщил местный водоканал. Давление холодной воды временно снижено по всему городу, а аварийные бригады работают над локализацией и устранением неисправности, чтобы минимизировать неудобства для населения.

Специалисты предупредили, что в многоквартирных домах могут наблюдаться кратковременные перепады напора холодной воды — она может ослабнуть или полностью пропасть в отдельных точках. Для ключевых социальных объектов организован подвоз питьевой воды по расписанию. Коммунальщики принесли извинения за временные неудобства и заверили, что работы ведутся в усиленном режиме.

До этого сообщалось, что во Владивостоке произошла масштабная коммунальная авария, оставившая без воды более 15 тыс. жителей. Отключение затронуло многоквартирные дома. Власти организовали подвоз питьевой воды для горожан.

Также в селе Седельниково Омской области рухнула водонапорная башня, что вызвало прекращение подачи воды на некоторых улицах. Строение находилось в аварийном состоянии.

