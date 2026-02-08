Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без воды

Массовая коммунальная авария произошла во Владивостоке, в результате по меньшей мере 15 тыс. жителей города остались без водоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. В частности, воды нет в домах по улицам Иртышской, Постышева, Гамарника, Южно-Уральской и Уральской. Специалисты уже работают над устранением последствий аварии.

В результате отключения без воды остались более 15 тыс. потребителей. Отключены многоквартирные дома по улицам Иртышской, Постышева, Гамарника, Южно-Уральской, Уральской. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства, — говорится в заявлении.

Уточняется, что власти организовали для жителей города подвоз питьевой воды. Прокуратура Владивостока начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Смоленске сразу 179 жилых домов остались без отопления в результате крупной аварии на теплосетях. Власти заверили, что работы по ликвидации последствий уже начались. В частности, тепло удалось вернуть в 134 жилых дома из 313.