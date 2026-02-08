Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 07:51

Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без воды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Массовая коммунальная авария произошла во Владивостоке, в результате по меньшей мере 15 тыс. жителей города остались без водоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. В частности, воды нет в домах по улицам Иртышской, Постышева, Гамарника, Южно-Уральской и Уральской. Специалисты уже работают над устранением последствий аварии.

В результате отключения без воды остались более 15 тыс. потребителей. Отключены многоквартирные дома по улицам Иртышской, Постышева, Гамарника, Южно-Уральской, Уральской. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства, — говорится в заявлении.

Уточняется, что власти организовали для жителей города подвоз питьевой воды. Прокуратура Владивостока начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Смоленске сразу 179 жилых домов остались без отопления в результате крупной аварии на теплосетях. Власти заверили, что работы по ликвидации последствий уже начались. В частности, тепло удалось вернуть в 134 жилых дома из 313.

Владивосток
Приморье
Приморский край
отключения
вода
водоснабжение
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрожавшему убить Вэнса из винтовки мужчине выдвинули обвинение
Евродепутат озвучил главную мечту ЕС в отношении России
В Ростехе предположили, могут ли в России закончиться танки
Компания Маска выплатила $1 млн пользователю Х, который похвалил Гитлера
Кличко выступил перед жителями Киева с тревожным сообщением
Российскому региону спрогнозировали пеплопад
Раскрыто, почему Гудков самым последним узнал о штрафе за клип «Я узкий»
Больничный на день и месяц: как правильно оформить в 2026 году
Зверства ВСУ в Родинском, удары HIMARS: новости СВО на утро 8 февраля
Российская РЛС находит в зоне спецоперации микробеспилотники
Названы регионы России, где средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей
Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без воды
Washington Post лишилась генерального директора
Приемный сын Сырского рассказал о своих отношениях с отчимом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 февраля: инфографика
Над Россией уничтожили 22 беспилотника за ночь
Россиянам хотят разрешить сдачу экзамена на права без одного документа
Россия ожидает рекордный товарооборот с соседом по итогам 2025 года
На Украине зафиксировали потерю огромной части электроэнергии
Противники Олимпиады забросали полицию камнями в Милане
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.