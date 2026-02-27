Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 07:48

Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей

Экс-директора ВМТП Ермолаева подозревают во взяточничестве на 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева подозревают в получении взятки в размере 8 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале уточняется, что, предположительно, средства были платой за покровительство строительной компании при проведении работ в порту.

Ермолаев незаконно получил денежные средства в размере 8 млн рублей за оказание покровительства строительной компании ООО СК «Альянс» при проведении строительно-монтажных работ на территории порта, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.

До этого военная прокуратура Воронежского гарнизона запросила 12 лет колонии для замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки при закупках обмундирования для армии. Обвинение также предложило лишить его воинского звания и госнаград.

Также стало известно о задержании замглавы города Новороссийска Краснодарского края, руководителя управления строительства Романа Карагодина. Он вступил в должность заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года.

Владивосток
взятки
взяточничество
задержания
