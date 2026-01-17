Стало известно решение суда по бывшему адвокату Скрыпнику Суд арестовал экс-адвоката Скрыпника по делу о посредничестве во взяточничестве

Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего адвоката Константина Скрыпника, который обвиняется в посредничестве в особо крупном взяточничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, экс-правозащитника заключили под стражу почти на два месяца.

Суд заключил под стражу Константина Скрыпника, обвиняемого по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) сроком на один месяц и 26 суток, — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что в октябре 2024 года Скрыпник заключал контракт на один год с Минобороны России и уходил на СВО. Так он хотел избежать уголовной ответственности за другие преступления по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (Покушение на особо крупное мошенничество).

Тем временем стало известно, что дело экс-директора «Ростелекома» Владимира Шадрина дополнили новым эпизодом. Теперь ему инкриминируют не только мошенничество, но и получение взятки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Челябинской области Ерика Сарсенбаева. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.