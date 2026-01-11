Дело топ-менеджера «Ростелекома» дополнили новым эпизодом

Дело экс-директора «Ростелекома» Владимира Шадрина дополнили новым эпизодом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Теперь ему инкриминируют не только мошенничество, но и получение взятки.

В настоящий момент Шадрину инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также ст. 290 УК РФ (получение взятки), а [гендиректору «Комплаинс софт» Антону] Менчицу инкриминируется ст. 159 УК РФ и ст. 291 УК РФ (дача взятки), — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания региона Ерика Сарсенбаева. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

До этого бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову повторно признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн рублей. Несмотря на апелляцию и попытки оспорить обвинения, суд вновь назначил ей шесть лет колонии общего режима.

Кроме того, в Краснодаре суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову, отправив его на 11 лет в исправительную колонию строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 90 млн рублей.