Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 06:08

Дело топ-менеджера «Ростелекома» дополнили новым эпизодом

В деле экс-директора «Ростелекома» Шадрина появился эпизод о получении взятки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Дело экс-директора «Ростелекома» Владимира Шадрина дополнили новым эпизодом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Теперь ему инкриминируют не только мошенничество, но и получение взятки.

В настоящий момент Шадрину инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также ст. 290 УК РФ (получение взятки), а [гендиректору «Комплаинс софт» Антону] Менчицу инкриминируется ст. 159 УК РФ и ст. 291 УК РФ (дача взятки), — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания региона Ерика Сарсенбаева. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

До этого бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову повторно признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн рублей. Несмотря на апелляцию и попытки оспорить обвинения, суд вновь назначил ей шесть лет колонии общего режима.

Кроме того, в Краснодаре суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову, отправив его на 11 лет в исправительную колонию строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 90 млн рублей.

взятки
суды
Ростелеком
дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании предложили пойти на крайний шаг ради Гренландии
В Британии рассказали о желании Евросоюза отомстить Трампу за Гренландию
Лидер культовой группы Grateful Dead скончался в США
Лаваш, бекон и сыр: эта закуска улетает со стола первой! Простой рецепт
«Нещадно бомбила»: Пушков высказался о притязаниях Трампа на Гренландию
Раскрыта сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество
Срок оплаты услуг ЖКХ в России сдвинут на пять дней
Хуснутдинов вписал свое имя в историю НХЛ новым рекордом
Раскрыто, какие штрафы могут грозить за неправильно убранный снег
Дело топ-менеджера «Ростелекома» дополнили новым эпизодом
Артиллеристы РФ поразили сеть «опорников» ВСУ в лесу
Удары возмездия и порты в огне: успехи ВС РФ к утру 11 января
«Полное уничтожение»: в КНДР предупредили Японию о риске милитаризма
Король Марокко столкнулся с неприятным недугом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 января
Мужчина застрелил шестерых человек, включая 7-летнюю девочку
Гороскоп на 11 января: устраиваем семейный ужин и не болтаем по пустякам
Израиль собирается снова атаковать Газу
К чему снится много кошек: толкование по сонникам
Трамп распорядился по поводу плана вторжения в Гренландию
Дальше
Самое популярное
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.